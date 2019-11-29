"Çaycı Hüseyin" Domaniç'te öğrencilerle buluştu

29.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:07

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, dizi ve tiyatro oyuncusu "Çaycı Hüseyin" olarak da bilinen Alparslan Özmol'un da oynadığı "Haylaz İbiş" adlı tiyatro öğrencilerle buluştu.

Domaniç Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen ve 810 öğrencinin izlediği "Haylaz İbiş" adlı tiyatro, 3 ayrı perdeyle Hisar İlkokulundaki konferans salonunda sahnelendi.

Oyuncu Alparslan Özmol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın kurulduğu topraklar Domaniç'te olmaktan çok memnun olduğunu söyledi.

Özmol, "Böylesine tarihi bir öneme sahip Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda olmaktan çok mutlu ve onurluyuz. Bizleri buraya davet ettiler biz de icabet ettik. Çok güzel bir oyun oynadık. Öğrencilerimizle buluştuk" dedi.

Domaniç Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Salih Turan da öğrencilerin tiyatroya yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA