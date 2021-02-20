Çaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
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Çaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

20.02.2021 00:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:13
Çaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kontrolden çıkarak, çaya uçan otomobilin sürücüsü Uğur Şen (32), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kontrolden çıkarak, çaya uçan otomobilin sürücüsü Uğur Şen (32), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayalıoğlu Mahallesi, Çimbilik mevkisinde meydana geldi. Uğur Şen yönetimindeki 35 KA 8564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Gürdük Çayı'na uçtu. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uğur Şen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Çaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
Çaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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