Çay kenarında ölü bulunmuştu; cinayet şüphelisi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Filyos Çayı kenarında elleri ve ayakları bağlı bulunan Arif B.'nin (69) ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan K.A. (55), mahkemece tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Filyos Çayı kenarında elleri ve ayakları bağlı bulunan Arif B.'nin (69) ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan K.A. (55), mahkemece tutuklandı.

Çaycuma ilçe girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında, 4 Ocak'ta balık tutanlar, çalılıklar arasında elleri ve ayakları bağlı olan erkek cesedi buldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında cansız bedenin, Arif B.'ye ait olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren çalışmanın ardından Arif B.'nin ölümüyle ilgili K.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ