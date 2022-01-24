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Çay'dan kısa kısa

Çay'dan kısa kısa
AA / Kadir Kiper - Haberler | Güncel

Çay Belediyesi ekipleri, kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

ÇAY, AFYON (AA) - Çay Belediyesi ekipleri, kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kentte, hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "İlçede olumsuzluk yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarımız planlı bir şekilde devam ediyor. iş makinalarımız ve personellerimiz ile birlikte cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve temizleme çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

- Çay'da sokak hayvanları besleniyor

Çay Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı yaptığı açıklamada, "İlçemiz içerisindeki farklı noktalarda özellikle kırsal kesimlerdeki besleme noktalarına yiyecek bırakarak, sahipsiz sokak hayvanlarının bu soğuk kış günlerinde yem bulmadaki sıkıntılarını gideriyoruz. Gönüllü vatandaşlarımızı da bu soğuk havalarda sokak hayvanlarımıza bir kap yem, bir kap su bırakmalarını öneriyoruz."ifadesini kullandı.

AA / Kadir Kiper - Son Dakika Haberleri

Hüseyin Atlı, kar, Çay, Güncel, Haber

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