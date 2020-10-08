Çay'da çocuk parkları yenilendi

Çay Belediyesi, çocuk parklarındaki oyun gruplarında bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Çay Belediyesi, çocuk parklarındaki oyun gruplarında bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler, Dumlupınar, Cedit ve Köprübaşı mahallelerinde bulunan çocuk parklarındaki eski oyun gruplarını yenileriyle değiştirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Parklarda oyun gruplarının değiştirilmesinin yanı sıra, alanlara renkli parke taşları döşenerek aileler için kamelya, oturma alanları ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Yine, oyun gruplarının etrafındaki zemin, kauçukla kaplandı. Bu parklarda artık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, keyifli vakit geçirebilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper