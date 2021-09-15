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Çay'da asfalt çalışmaları sürüyor

AA / Kadir Kiper - Haberler | Güncel
Çay'da asfalt çalışmaları sürüyor

Çay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çevre düzenlemesi kapsamında ilçenin en işlek merkezi olan Atatürk Bulvarı'nda sıcak asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Çay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çevre düzenlemesi kapsamında ilçenin en işlek merkezi olan Atatürk Bulvarı'nda sıcak asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı Atatürk Bulvarı'nın asfaltlanarak halkın hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Atlı, tevazu ve samimiyetle, gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Çay'da asfalt çalışmaları sürüyor

Çay'da asfalt çalışmaları sürüyor

Çay'da asfalt çalışmaları sürüyor

Çay'da asfalt çalışmaları sürüyor

AA / Kadir Kiper - Son Dakika Haberleri
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