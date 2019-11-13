Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı

13.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:01

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan emekli Ömer Karahan adlı şahıs, çay bahçesinde tanıştığı kişiler tarafından kredi çıkartma vaadiyle 30 bin TL dolandırıldığını iddia etti.



Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan emekli Ömer Karahan (67), nakit ihtiyacı nedeniyle yaptığı kredi başvuruları bankalar tarafından olumsuz sonuçlandı. Bankalar tarafından kendisine kredi verilmeyen emekli Ömer Karahan, gittiği bir çay bahçesinde yanına gelen kişiler tarafından kredi çıkartma vaadiyle 30 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Şahısların kendisine 'sistemleri durdurarak kredi çıkartıyoruz' vaadinde bulunduğunu söyleyen Karahan, imza attığı evraklar nedeniyle maaşına el konulduğunu ve mağdur olduğunu dile getirdi.



"Bizi götürüp depoda imza attırdılar"



Kredi çekmek isterken dolandırıldığını belirten Karahan, "Bir çay bahçesine gittik. Otururken, çay içerken yanımıza iki kişi geldi. Ne iş yapıyorsunuz diye sordular. Emekli olduğumuzu söyledik. Biz emeklilere kredi çıkartıyoruz dediler. Biz bütün sistemleri durduruyoruz ve size kredi çıkartıyoruz dediler. Ben kanser hastasıyım. Elimde sakat. 'Sizi Beylikdüzü'ne götüreceğiz' dediler. Bizi götürüp bir depoda imza attırdılar. Sonra size telefon vereceğiz, onun yerine de para vereceğiz diye söylediler. Bize içeride bir poşet gösterdiler. Artık içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Size bir hafta sonra hesabınıza parayı yatıracağız dediler. Ondan sonra kendilerine ulaşamadık. Benim şu an maaşıma el konuldu. Bizi bu şekilde kandırdılar" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA