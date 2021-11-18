Çavuşoğlu, mevkidaşı Popescu ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi - Haberler
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Çavuşoğlu, mevkidaşı Popescu ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moldova'nın başkenti Kişinev'de Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moldova'nın başkenti Kişinev'de Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Popescu ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

Çavuşoğlu, mevkidaşı Popescu ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

Çavuşoğlu, mevkidaşı Popescu ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'yle ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'yle ortak basın toplantısında konuştu: (1)

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