Çavuşoğlu, mevkidaşı Popescu ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moldova'nın başkenti Kişinev'de Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moldova'nın başkenti Kişinev'de Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.