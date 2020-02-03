Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Abdullah ile görüştü
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Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Abdullah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Abdullah ile görüştü.

03.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:42
Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Abdullah ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Abdullah ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Bakanların tokalaşması

-Görüşmeden görüntüler


Kaynak: DHA
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