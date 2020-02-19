Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüştü.

19.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:47
Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı 'nun, Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması

Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile Resmi Konutu'nda görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir araya geldi
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