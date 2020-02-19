Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüştü.
19.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması
Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüştü.
Kaynak: AA