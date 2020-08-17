Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Joseph ile heyetlerarası görüşmeye katıldı - PORT-AU-PRİNCE
Heyet üyelerinin masada oturması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıda heyet üyeleriyle konuşması Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph'in heyet üyeleriyle konuşması PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile heyetlerarası...
17.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:29
Heyet üyelerinin masada oturması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıda heyet üyeleriyle konuşması
Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph'in heyet üyeleriyle konuşması PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile heyetlerarası görüşmeye katıldı.
Kaynak: AA