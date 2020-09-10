- Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile bir araya geldi
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- Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile bir araya geldi

- Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya geldi.

10.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:28

- Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile bir araya geldi

CONAKRY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Gine Bissau'da temaslarını sürdürüyor. Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya gelen Çavuşoğlu, imza töreninin ardında ortak basın toplantısını gerçekleştirdi. Açıklamasında Barbosa ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine değinen Çavuşoğlu ekonomi ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirileceğini aktardı.

Çavuşoğlu, Gine Bissau Başbakanı Nuno Gomes Nabiam ile de bir araya geldi.

- Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile bir araya geldi

Kaynak: İHA

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