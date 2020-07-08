Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Donaldson'u kabul etti Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Donaldson'u kabul ettiİngiltere, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u Türk...

Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Donaldson'u kabul etti

İngiltere, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u Türk Büyükelçiliği'nde kabul etti.

Kaynak: DHA