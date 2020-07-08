Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Donaldson'u kabul etti
Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Donaldson'u kabul ettiİngiltere, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u Türk...
08.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:17
Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Donaldson'u kabul etti
İngiltere, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'u Türk Büyükelçiliği'nde kabul etti.
Kaynak: DHA