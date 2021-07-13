Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Seyidov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Samad Seyidov ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Samad Seyidov...