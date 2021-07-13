Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Seyidov ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Seyidov ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Samad Seyidov ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Samad Seyidov...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Samad Seyidov ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Samad Seyidov ve ??beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Seyidov ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Seyidov ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Seyidov ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Seyidov ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Seyidov ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Seyidov ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve ??Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ??Başkanı Seyidov ile bir araya geldi - Haberler
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