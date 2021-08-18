Çavuşoğlu, ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak
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Çavuşoğlu, ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak

Çavuşoğlu, ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Çavuşoğlu, ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacakDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üçüncü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak.

Çavuşoğlu, ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üçüncü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sayın bakanımızın katılımıyla yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. ASEAN Dönem Başkanı Brunei'in Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Pehin Yusof ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi'nin iştirak edecekleri toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumu tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve önümüzdeki döneme yönelik somut iş birliği önerileri ele alınacaktır" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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Çavuşoğlu, ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılacak - Haberler
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