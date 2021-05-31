Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni ABD yönetiminin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin "S-400'ü kullanmayın" teklifinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Ukrayna'ya SİHA ihracatı hakkında Rusya'dan yapılan açıklamalarla ilgili Çavuşoğlu, "Kimsenin alınganlık göstermemesi lazım. Rusya Suriye'ye füze veriyor. Biz bunu sorgulamadık" dedi.

ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından gözler Ankara-Washington ilişkilerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Liderler Zirvesi'nde yapacağı görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YENİ ABD YÖNETİMİNİN DAHA İYİ İLİŞKİ ARAYIŞINI GÖRÜYORUZ"

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik sorulara yanıt veren Çavuşoğlu, "Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Biden yönetiminden beklentileri anlattı, sözde Ermeni Soykırımı açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi, "ancak iyi ilişki arayışı var" dedi.

"S-400'LER BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLACAK"

ABD ile S-400 gerilimi de Çavuşoğlu'nun gündemindeydi.

"S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil."

RUSYA'NIN SEYAHAT KISTLAMASI

Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlamasıyla ilgili de konuştu:

"Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunusöylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor."

"İHA'LARA BAŞKA ÜLKELERDEN ÇOK TALEP VAR"

Türkiye'nin SİHA ihracatı da gündemde idi. Çavuşoğlu son durumu anlattı:

"İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi."