Çavdarhisar'da fidan dağıtımı
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Çavdarhisar'da fidan dağıtımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Çavdarhisar'da fidan dağıtımı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından fidan dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından fidan dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "İlçemizde Çavdarhisar ve Avdan Orman İşletme Şefliklerimizce, vatandaşlarımıza fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtımda bölgemizde ekonomik açıdan katkı sağlayacağına inanılan kestane, ceviz ve badem fidanları dağıtımı üreticilerimize gerçekleştirilmiştir. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar'da fidan dağıtımı
Çavdarhisar'da fidan dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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