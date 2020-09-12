Çavdarhisar'da AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Rıdvan Kocaman seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çavdarhisar'da AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Rıdvan Kocaman seçildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Çavdarhisar'da AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Rıdvan Kocaman seçildi
12.09.2020 19:24 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:29

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kongrede, işlerinin yoğunluğundan dolayı aday olmayacağını açıklayan eski başkan Tuncay Demirel'e, hizmetlerinden dolayı AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun tarafından plaket verildi. Delegelerin oylarının tamamını alan Yaşar Rıdvan Kocaman ise yeni başkan seçildi.

Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptı. Başer, "Eski Başkanımız Tuncay Demirel'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Yeni seçilen başkanımız Yaşar Rıdvan Kocaman'a görevinde başarılar dilerim. Çavdarhisar'ın sorunlarını çözüm yolunda ve en önemlisi ilçemizi turizm kenti yapma yolunda, yeni seçilen başkanımız ve yönetim kurulu ile el ele verip, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Her zaman davamızın ve şehrimizin menfaatlerini ön planda tutacağız" dedi.

Kongreye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunuseven ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mesut Barzani Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ferhat Göçer Canan Ergüder Meryem Uzerli Yasemin Özilhan
Spor Can Bartu Adem Büyük Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Tarım Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Çavdarhisar'da AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Rıdvan Kocaman seçildi - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 19:31:46. #1.15#
title