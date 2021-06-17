Çavdarhisar'a tabiat parkı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine yapılacak olan tabiat parkının, 2022 yılında hizmete gireceği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine yapılacak olan tabiat parkının, 2022 yılında hizmete gireceği bildirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Sayın Kaymakamımız Armağan Yazıcı ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürümüz Şahin Çılgın'ı ziyaret ederek, ilçemiz baraj mevkiinde yapılacak tabiat parkımızla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Tabiat parkımız 2022 yılında halkımızın hizmetine girecek. ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı