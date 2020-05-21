Çav Bella ne demek? Çav Bella nedir? Çav Bella hangi ülkeye ait? Çav Bella (Bella Ciao) sözleri! Sosyal medyada sıkça konuşulan ve gündemin ana maddelerinden biri haline gelen olan "Çav Bella" ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Çav Bella hangi ülkeye ait? Çav Bella (Bella Ciao) sözleri! Çav Bella ne demek? Çav Bella nedir?

Gündemin ana maddelerinden biri haline gelen Çav Bella, osyal medyadad da en çok konuşulan konulardan bir oldu. Peki, Çav Bella ne demek? Çav Bella nedir? Çav Bella hangi ülkeye ait? İşte, Çav Bella (Bella Ciao) sözleri!

ÇAV BELLA NEDİR?

Bella Ciao (Türkçede Çav Bella olarak bilinir), II. Dünya Savaşı sırasında İtalyan partizanların söylediği bir şarkıdır. "Bella Ciao" İtalyancada Elveda Güzelim anlamına gelmektedir.

Parça Milva'dan Yves Montand'a, KUD Idijoti'den Kızıl Ordu Korosu'na onlarca şarkıcı ve grup tarafından seslendirilmiştir. Türkiye'den de Grup Yorum "Çav Bella" adıyla, Mehmet Taneri de "Sen Sen Sen" adıyla şarkıyı Türkçe yorumlamışlardır. 1991 yılında Gökhan Semiz ve Grup Vitamin, Bella Ciao'ya eğlenceli Türkçe sözler yazarak şarkının bir parodi versiyonunu yapmışlardı. "Cevriye" adlı bu şarkı grubun kendileriyle aynı adı taşıyan rap albümlerinde yer almaktadır. En son olarak Bandista grubu şarkıyı kendilerine uyarlamıştır.

Çav Bella şarkısı, İtalya'da Mussolini döneminde anti-faşist, komünist, devrimci, sosyalist grupların marşıdır. Sözlerinin yazarı bilinmemektedir, melodisi ise eski İtalyan Halk Şarkılarından Po Valley adlı şarkının melodisine benzemektedir.

"Bella Ciao" aslında bir İtalyan halk şarkısıdır. Bir zamanlar İtalya'nın kuzeyindeki Po Ovası'nda pirinç tarlalarında zor, hattâ sefil koşullarda çalışan işçilerin söyledikleri bu isyankâr şarkının bestecisi ve söz yazarları bilinmemektedir. Bu anonim folklorik şarkının sözleri, sabahleyin pirinç tarlasına çalışmaya giden bir adamın evde bıraktığı karısına hitaben söyledikleri sözlerden oluşmaktaydı.

II. Dünya Savaşı patlayınca, İtalya'da önce Mussolini'ye, sonradan da Alman işgalcilere karşı mücadele veren İtalyan anti-faşist direnişçiler tarafından sözleri değiştirilmiş ve marş formatında söylenmeye başlamıştı. Direnişin bir sembolü haline gelen şarkı, kısa sürede anarşistleri, komünistleri, sosyalistleri ve diğer anti-faşist grupları bünyesinde toplamış olan İtalyan partizanlarının resmi marşı haline gelmişti. Savaştan sonra da haksızlığa, eşitsizliğe karşı mücadeleyi benimseyenlerin, devrime inananların, Sosyalistlerin marşı, yani bir devrim şarkısı olmayı sürdüren Bella Ciao dünyanın dört bir köşesinde onlarca farklı dilde seslendirilmiştir.

Enstrümental bir Musevi halk müziği türü olan Klezmer tarzında 1919'da kaydedilmiş bir plakta yer alan şarkının "Bella Ciao" ile benzerlik göstermesi, şarkının Musevi kökenli olabilme ihtimaline de işaret etmektedir.

ÇAV BELLA SÖZLERİ

İşte bir sabah uyandığımda

Çav Bella Çav Bella Çav Bella Çav, çav, çav

Elleri bağlanmış bulduğum yurdumun

Her yanı işgal altında

Sen ey partizan beni de götür

Çav bella çav

Beni de götür dağlarınıza

Dayanamam tutsaklığa

Eğer ölürsem ben partizanca

Çav bella çav

Sen gömmelisin ellerinle beni

Ellerinle toprağına

Güneş doğacak açacak çiçek

Çav bella çav

Gelip geçenler diyecek merhaba

Merhaba ey güzel çiçek

ÇAV BELLA (BELLA CİAO) ORİJİNAL SÖZLERİ

Una mattina mi sono alzato

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Una mattina mi sono azalto

E ho trovato l'invasor

O partigiano, portami via

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

O partigiano, portami via

Ché mi sento di morir

E se io muoio da partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

E se io muoio da partigiano

Tu mi devi seppellir

E seppellire lassù in montagna

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

E seppellire lassù in montagna

Sotto l'ombra di un bel fior

Tutte le genti che passeranno

O bella ciao, bella ciao, bella ciao,…