Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı - Haberler
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Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silahlı insansız hava aracı (SİHA) 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silahlı insansız hava aracı ( Siha ) 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldığını açıkladı. Demir. SİHA'larda yerli üretim CATS kameralar kullanıldığını belirtti.

İsmail Demir, Twitter'daki hesabından, 'Semalarımızda hür ve özgür' mesajıyla yaptığı açıklamada, "Baykar üretimi 'Bayraktar TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA'larda yerli imkanlarla ürettiğimiz CATS (elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi) kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun" dedi.

Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı

Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı

Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı

Son dakika! CATS kameralı 'Bayraktar TB2'lerin yeni teslimatı yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İsmail Demir, SİHA, Güncel, Haber

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