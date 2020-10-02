Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız

Topraklarını işgal ettiği Azerbaycan ile bir süredir sıcak çatışma halinde bulunan Ermenistan, "Dağlık Karabağ'da ateşkes için çalışmaya hazırız" açıklamasını yaparak geri adım attı. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan askerlerinin cepheden kaçtığı ve ağladıkları görüntüler ortaya çıkmıştı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalar 6. gününde de devam ediyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı. Gece devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi. Ağır kayıplar vermeye başlayan Ermenistan ise ateşkes çağrısı yaptı.

SAVAŞ HALİNE GEÇTİLER

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülke de savaşa hazırlık için seferberlik ilan etmişti.

GERİ ADIM ATTILAR

Azerbaycan'ın operasyonları karşısında tutunamayan ve sürekli olarak mevzi kaybeden Erivan yönetimi geri adım attı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, dün AGİT Minsk Grubu eş başkanları Trump, Putin ve Macron'un "acil ateşkes ilan edin ve müzakere başlayın" açıklamasının ardından bugün, "AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız" açıklaması yaptı.

AGİT MINSK GRUBU NEDİR, ÜYELERİ KİMLERDİR?

AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kuruldu. Eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya'nın yaptığı teşkilatta Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve krizin tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.

ERMENİSTAN ASKERLERİ CEPHEDEN KAÇIYOR

İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği aktarılmış; cepheden kaçan Ermeni askerlerin görüntüleri de ortaya çıkmıştı.