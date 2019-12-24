Çatısı yanan Notre Dame'da Napolyon döneminden bu yana ilk kez Noel ayini düzenlenmiyor
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Çatısı yanan Notre Dame'da Napolyon döneminden bu yana ilk kez Noel ayini düzenlenmiyor

Fransa’nın başkenti Paris’teki tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının ardından 200 yıldan fazla süredir ilk kez katedralde Noel Ayini düzenlenmeyecek.

24.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:36
Çatısı yanan Notre Dame'da Napolyon döneminden bu yana ilk kez Noel ayini düzenlenmiyor

'nın başkenti 'teki tarihi 'nde çıkan yangının ardından 200 yıldan fazla süredir ilk kez katedralde Ayini düzenlenmeyecek.


Paris piskoposluk sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, Napolyon döneminden (1803) bu yana Noel ayinlerinde büyük kitleleri buluşturan Notre-Dame'da bu sene güvenlik nedeniyle gece yarısı ayini düzenlenmeyeceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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