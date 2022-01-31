Çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ahırın çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu mahsur kalan hayvanlar, AFAD ve belediye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Dikmen Küme Evleri'nde ikamet eden Kazım ve Hüseyin Özkan kardeşlere ait evin bitişiğinde yer alan, içinde 5 büyük, 6 küçükbaş hayvan bulunan ahırın çatısının bir bölümü aşırı kar birikmesi nedeniyle çöktü.

Çatının çöktüğünü gören kardeşlerin durumu AFAD'a bildirmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

AFAD ve Belediye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu ulaşılan hayvanlar kurtarıldı.