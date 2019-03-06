Çatıdan Düşen Tuğla Hasar Oluşturdu

Çatıdan Düşen Tuğla Hasar Oluşturdu

Ünye ilçesinde bir binanın çatısından düşen tuğla parçaları, park halindeki araçta hasara yol açtı.

Çatıdan Düşen Tuğla Hasar Oluşturdu

Ünye ilçesinde bir binanın çatısından düşen tuğla parçaları, park halindeki araçta hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bir binanın çatı katındaki tadilat sırasında tuğla parçaları yere düştü.

Bu sırada park halindeki bir aracın üstüne isabet eden parçalar hasara yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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