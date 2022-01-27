Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu - Haberler
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Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu

Demirören Haber Ajansı, Aziz Önal - Güncel
Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu

BİNGÖL'de aracından inip, dükkana doğru ilerleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

BİNGÖL'de aracından inip, dükkana doğru ilerleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.

Olay, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki sebze halinde meydana geldi. Aracıyla hale gelen ismi öğrenilemeyen kişi, iş yerine doğru yürümeye başladı. Dükkana adım attığında ise çatıda biriken kar kütlesi, zemine düştü. İş yerine gelen kişinin kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.


Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu

Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu

Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

kar, Güncel, Haber

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