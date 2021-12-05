Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü - Haberler
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Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin çatısında yosunlara basınca kayarak aşağı düşen şahıs yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin çatısında yosunlara basınca kayarak aşağı düşen şahıs yaralandı.

Olay, Derince ilçesi Vatan Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.S.isimli vatandaş müstakil evinin çatısına çıktı. E.S., yosun tutmuş çatıda ayağının kayması neticesinde aşağı düştü. E.S.'nin düştüğünü gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü

Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü

Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü

Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü

Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü

Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü

Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü

Çatıdaki yosunlar nedeniyle ayağı kayınca aşağıya düştü

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri

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