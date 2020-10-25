Çatı katında mangal yaparken yangın çıktı

MARDİN'in Derik ilçesinde bir apartmanın çatı katında mangal ateşinden yangın çıktı.

MARDİN'in Derik ilçesinde bir apartmanın çatı katında mangal ateşinden yangın çıktı. Yangında çatıdaki odunlar küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde, Derik ilçe merkezindeki Çevizpınar Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Musa Dip'in yaktığı mangaldan sıçrayan alevler odunluğa sıçradı. Dip, yangına müdahale ederek, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, çatı katındaki odunların küle döndüğü belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ