Çatı katında atık malzemelerle yaptığı maketlerle hayran bırakıyor
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Çatı katında atık malzemelerle yaptığı maketlerle hayran bırakıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Servet Aytekin isimli genç, evinin çatısında atık malzemelerle yaptığı araba maketleriyle görenleri hayran bırakıyor.

Çatı katında atık malzemelerle yaptığı maketlerle hayran bırakıyor
15.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:05

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Servet Aytekin isimli genç, evinin çatısında atık malzemelerle yaptığı araba maketleriyle görenleri hayran bırakıyor.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Servet Aytekin, Irak'ta bir dönem çalıştıktan sonra pandemi nedeniyle yeniden Yüksekova ilçesine dönmek zorunda kaldı. Evinin çatı katını atölyeye çeviren Aytekin, topladığı malzemelerle tır ve kamyon gibi araçların maketini yapmaya başladı. 12 sene boyunca Irak'ta kaldığını ifade eden Servet Aytekin, "Bu işi çok merak ediyordum. Youtube gibi kanallarda izlemeye başladım. İlgimi çok çekti. Ben de kendi imkanlarımla bu işe başladım. Korona virüsten dolayı Yüksekova'ya dönmek zorunda kaldık. Ben de işi çok sevdiğim için bırakmak istemedim. İmkanlarım olmadığı için evimin çatı bölümünde maketlerime başladım. Yaptığım araçlar kesinlikle etrafta bulduğum atık malzemelerdendir. Eğer imkan olursa gerçeğini de yapacağım inşallah" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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