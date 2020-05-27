'Çatı Katı Aşk' yakında başlıyor
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'Çatı Katı Aşk' yakında başlıyor

Yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizi "Çatı Katı Aşk", yakında Kanal D'de izleyici ile buluşacak

'Çatı Katı Aşk' yakında başlıyor
27.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:18

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz'in paylaştığı 'Çatı Katı Aşk'ın hikayesi, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlıyor.

YAZ AYINDA EKRANLARDA OLACAK

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu, treadmanını Barkın Şenüren'in yazdığı, senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı'ya ait dizi, yaz ekranına damga vurmaya hazırlanıyor.

ÇEKİMLER 10 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedi 'Çatı Katı Aşk'ın çekimlerine 10 Haziran'da başlaması bekleniyor.

Kaynak: Snob Magazin

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