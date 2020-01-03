Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi
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Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

Aktör Michael Douglas, oyuncu eşi Catherine Zeta-Jones ve çocuklarıyla birlikte tatil için İstanbul'a geldi

03.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:41
Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

THY'e ait tarifeli uçakla 'nın Darüsselam kentinden Havalimanı'na ulaşan ünlü çiftin yanlarında çocukları Dylan (19) ve Carys (16) de yer aldı.

Pasaport işlemlerinin ardından korumalar eşliğinde bagaj bölümüne geçen Douglas, Zeta-Jones ile çocukları burada bir süre bekledi.

Çocuklarını bagajı teslim alması için burada bırakan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Bazı yolcu ile çalışanların Douglas ile Zeta-Jones'un fotoğraflarını çektiği ve ilgi gösterdiği görüldü.

Douglas ile Zeta-Jones, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı. (Anadolu Ajansı)

Kaynak: Snob Magazin

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