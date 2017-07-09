Çataloluk Köylüleri Şenlikte Bir Araya Geldi

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk köylüleri şenlikte buluştu.



Yukarıköprü mevkisinde bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, sılayırahim eden gurbetçilerin, düzenlenen şenliklerle bir araya geldiklerini söyledi.



Şenliği düzenleyenleri kutlayan Uzunoğlu, "Gurbetçilerimiz bir yılın stresini atıyor. Bizler de gurbetçilerimizi ilçemizde ağırlamaktan ve böyle güzel organizasyonlar da bir arada görmekten son derece mutluyuz." dedi.



AK Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise hemşehrileriyle Çataloluk köyünde böyle anlamlı organizasyonda bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.



Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Karakaya da şenliği düzenleyerek teşekkür etti.



Türküler eşliğinde halayların çekildiği etkinlikte, çeşitli yarışmalar yapıldı.