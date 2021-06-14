Çatalca'mızda Yol Bakım ve Onarım Çalışmları Aralıksız Devam Ediyor
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Çatalca'mızda Yol Bakım ve Onarım Çalışmları Aralıksız Devam Ediyor

Çatalca'mızda Yol Bakım ve Onarım Çalışmları Aralıksız Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Makamından çok sahada olmasıyla tüm Çatalca halkımızın beğenisini ve takdirini alan Başkanımız Mesut Üner, sadece saha ziyaretleriyle kalmıyor, aynı zamanda sahada gördüğü sorunların çözülmesini sağlıyor.

Makamından çok sahada olmasıyla tüm Çatalca halkımızın beğenisini ve takdirini alan Başkanımız Mesut Üner, sadece saha ziyaretleriyle kalmıyor, aynı zamanda sahada gördüğü sorunların çözülmesini sağlıyor.

Bu anlamda Çatalca'mızda Gökçeali, Subaşı ve Çakıl mahallelerimizde daha önceden tespit edilen alanlarda asfaltlama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucu üç mahallemizde toplamda 2790 ton asfalt dökümü sağlandı. Asfaltlama çalışmaları plan ve program dahilinde tüm mahallelerimizde yapılacağı bilgisi yetkililerden alındı.

Asfaltlama çalışmaları sırasında bizzat yerinde denetimlerde bulunan Başkanımız Mesut Üner, yapılan asfaltlama çalışmaları sonrasında yaptığı açıklamalarda; "Dünya şehri İstanbul'un en büyük yüz ölçümlü ilçesi Çatalca'mızda halkımın konforlu yollarda seyahat etmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çalışma dönemimiz içinde plan ve programla ulaşmadığımız mahallemiz kalmayacak. Gökçeali Mahallemiz Pekmezci Sokak yolunda 700m., Subaşı Mahallemiz Karasu Caddesi yolunda 805m. ve Çakıl Mahallemiz Eker Sokak yolunda 1593m. alana toplamda tam 2790 TON ASFALT DÖKÜMÜ GERÇEKLEŞTİRDİK. Çatalca'mıza Hayırlı Olsun. " dedi.

#Birlikte

Kaynak: Habermetre

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