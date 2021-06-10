Çatalca'mızda Kaçak Yapıya Vize Yok
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Çatalca'mızda Kaçak Yapıya Vize Yok

Çatalca'mızda Kaçak Yapıya Vize Yok
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkanımız Mesut Üner'in göreve geldiği günden bugüne Çatalca'mızda kaçak yapılarla olan mücadelesi ilçe halkının takdiri ve alkışıyla karşılık bulurken, ilçemizdeki kaçak yapıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Başkanımız Mesut Üner'in göreve geldiği günden bugüne Çatalca'mızda kaçak yapılarla olan mücadelesi ilçe halkının takdiri ve alkışıyla karşılık bulurken, ilçemizdeki kaçak yapıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Hazine arazilerinin üzerine yapılan imara aykırı kaçak yapılarda yıkım çalışmalarının yeni durağı Aydınlar, Hallaçlı ve Karamandere mahallelerimiz oldu. Üç mahallemizde toplamda 24 yıkım gerçekleşti. Bu yıkımlar tüm mahallelerde plan ve program dahilinde aralıksız devam edecek.

Gerçekleşen yıkımlar sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemizde hazine arazilerinin üzerinde imara aykırı kaçak binalara durmaksızın yıkım gerçekleştirerek, bu konudaki kararlı duruşumuzu kıymetli halkımıza göstermiştik. Aydınlar, Hallaçlı ve Karamandere mahallelerimizde 24 yıkım gerçekleştirdik. Her vakit ifade ettim. Çatalca'mızdan tüm İstanbul ve Türkiye'ye tekrar hatırlatmak isterim. İstanbul'un en büyük yüz ölçümlü ilçemizde plan ve program dahilinde mevcuttaki tüm hazine arazilerinin üzerindeki kaçak yapıları yıkacağız ve yeni kaçak yapılaşmalara asla izin vermeyeceğiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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