Çatalca'mız Yeni Modern Yöresel Pazarına Kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatalca'mız Yeni Modern Yöresel Pazarına Kavuşuyor

Çatalca'mız Yeni Modern Yöresel Pazarına Kavuşuyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çatalca'mızda mesaisinin tamamını sahada gerçekleştirdiği proje şantiyelerinde ve halkımızın arasında bulunarak tamamlayan Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı çok yakın bir vakitte tamamlanacak yeni modern Yöresel Pazar şantiyemiz oldu.

Çatalca'mızda mesaisinin tamamını sahada gerçekleştirdiği proje şantiyelerinde ve halkımızın arasında bulunarak tamamlayan Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı çok yakın bir vakitte tamamlanacak yeni modern Yöresel Pazar şantiyemiz oldu.

Başkanımız Mesut Üner, yaptığı her proje yerinde denetimlerinde olduğu gibi, mimarlık mesleğinin verdiği tecrübeyle yine şantiye alanındaki tüm detaylarla ilgilenirken, alanda alın teri döken emekçilere de kolaylıklar dilemeyi ihmal etmedi.

Yöresel Proje Alanı Şantiyesi denetimleri sonunda açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Dünya şehri İstanbul'un en bereketli toprakları olan Çatalca'mızda doğrudan üreticiden, tüketiciye yöresel ürün satışı gerçekleştirme imkanının daha konforlu ve verimli olması için Yöresel Pazar alanımızı yeni yerine taşıyoruz. Pazarımızı mevcut pazarın hemen yanında bulunan çevre yolunun diğer yanına alıyoruz. Yapımı devam eden Yöresel Pazar alanımızın şantiyesini yerinde denetledim. Yapımı tamamlandığında Yöresel Pazarımızda ilçemizde üretilen yoğurt, yağ, geleneksel yöntemlerle üretilmiş ev yapımı turşu, tarhana, erişte, köy ekmeği, ev salçası gibi birbirinden lezzetli yöresel tatlarımız ve nohut, fasulye, mısır, bulgur gibi bakliyatlar, mevsimsel taze meyve ve sebzelerin satışı üreticiden tüketiciye aracı olmadan gerçekleşecektir. Çatalca'mızda üreticilerimizden tüketicilere giden zorlu ve meşakkatli çalışma yolunda, üreticilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. İlçemize hayırlı olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Nikos Dendias Hasan Polatkan Adnan Menderes
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Roland Garros Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çatalca'mız Yeni Modern Yöresel Pazarına Kavuşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 16:34:11. #1.16#

title