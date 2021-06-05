Çatalca'mız Yeni Modern Yöresel Pazarına Kavuşuyor

Çatalca'mızda mesaisinin tamamını sahada gerçekleştirdiği proje şantiyelerinde ve halkımızın arasında bulunarak tamamlayan Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı çok yakın bir vakitte tamamlanacak yeni modern Yöresel Pazar şantiyemiz oldu.

Çatalca'mızda mesaisinin tamamını sahada gerçekleştirdiği proje şantiyelerinde ve halkımızın arasında bulunarak tamamlayan Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı çok yakın bir vakitte tamamlanacak yeni modern Yöresel Pazar şantiyemiz oldu.

Başkanımız Mesut Üner, yaptığı her proje yerinde denetimlerinde olduğu gibi, mimarlık mesleğinin verdiği tecrübeyle yine şantiye alanındaki tüm detaylarla ilgilenirken, alanda alın teri döken emekçilere de kolaylıklar dilemeyi ihmal etmedi.

Yöresel Proje Alanı Şantiyesi denetimleri sonunda açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Dünya şehri İstanbul'un en bereketli toprakları olan Çatalca'mızda doğrudan üreticiden, tüketiciye yöresel ürün satışı gerçekleştirme imkanının daha konforlu ve verimli olması için Yöresel Pazar alanımızı yeni yerine taşıyoruz. Pazarımızı mevcut pazarın hemen yanında bulunan çevre yolunun diğer yanına alıyoruz. Yapımı devam eden Yöresel Pazar alanımızın şantiyesini yerinde denetledim. Yapımı tamamlandığında Yöresel Pazarımızda ilçemizde üretilen yoğurt, yağ, geleneksel yöntemlerle üretilmiş ev yapımı turşu, tarhana, erişte, köy ekmeği, ev salçası gibi birbirinden lezzetli yöresel tatlarımız ve nohut, fasulye, mısır, bulgur gibi bakliyatlar, mevsimsel taze meyve ve sebzelerin satışı üreticiden tüketiciye aracı olmadan gerçekleşecektir. Çatalca'mızda üreticilerimizden tüketicilere giden zorlu ve meşakkatli çalışma yolunda, üreticilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. İlçemize hayırlı olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre