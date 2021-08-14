Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇATALCA'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

 ÇATALCA'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza bu sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Kavşağa hızla giren yolcu dolu minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan yolcu minibüsü kamyona çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı görülüyor. Minibüs daha sonra savrularak kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpıyor. Kazanın şokunu yaşayan yolcular kendilerini hızla dışarı atıyor. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

 


Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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