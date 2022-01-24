Çatalca'da kar manzarası...Beyaza bürünen evlerin çatıları böyle görüntülendi - Haberler
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Çatalca'da kar manzarası...Beyaza bürünen evlerin çatıları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Haberler | Güncel

Çatalca'da kar manzarası...Beyaza bürünen evlerin çatıları böyle görüntülendi Çatalca'da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı, evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

ÇATALCA, İSTANBUL (İHA) - Çatalca'da kar manzarası...Beyaza bürünen evlerin çatıları böyle görüntülendi

İSTANBUL - Çatalca'da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı, evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan ilçe drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca ilçesi beyaza büründü. Mega kentin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı, evlerin çatılarını kapladı. Beyaz örtü ile kaplanan çatılar drone ile havadan görüntülendi.

Çatalca'da kar manzarası...Beyaza bürünen evlerin çatıları böyle görüntülendi

Çatalca'da kar manzarası...Beyaza bürünen evlerin çatıları böyle görüntülendi

Çatalca'da kar manzarası...Beyaza bürünen evlerin çatıları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Çatalca, Drone, kar, Güncel, Haber

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