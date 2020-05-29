Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı İstanbul Çatalca'da etkili olan şiddetli dolu yağışı, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Çatalca'da etkili olan dolu yolları beyaza bürürken sürücüler zor anlar yaşadı. Çatalca'da bugün önce yağmur sonra dolu etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Yollarına devam etmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi. İşte ilçeden gelen görüntüler; Kaynak: DHA