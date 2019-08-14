14.08.2019 16:31

Çatalca'da denize giren genç dalgalara kapıldı

Dün dalgalara kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Çatalca Çilingöz mevkiinde dün öğle saatlerinde 5 arkadaşıyla denize giren 22 yaşındaki Uğur Arduç dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Jandarma ve sualtı kurtarma ekipleirnin dünden bu yana Arduç'u arama çalışmaları devam ediyor.

Çatalca'nın Çilingöz mevkiinde dün öğle saatlerinde serinlemek için 5 arkadaşıyla denize girmenin yasak olduğu bölgede suya giren 22 yaşındaki Uğur Arduç dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Edinilen bilgiye göre bayram tatilini fırsat bilen Uğur Arduç 5 arkadaşıyla birlikte denize girmek için Çatalca Çilingöz mevkiine geldi. Denize girmenin yasak olduğu alanda denize giren 5 arkadaştan Arduç bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bir süre gözden kaybolan Arduç'u arayan arkadaşları daha sonra durumu güvenlik güçlerine haber verdiler. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri ile Çatalca İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dün sonuç vermeyen çalışmalara bugünde devam ediliyor.

Kaynak: İHA