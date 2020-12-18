Çatalca'da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü-2
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Çatalca'da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü-2

18.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:16
Çatalca'da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü-2

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMECİ / ÇATALCA'da Hüseyin Sağlam isimli kişi yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMECİ/ ÇATALCA'da Hüseyin Sağlam isimli kişi yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kuyuya düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, Hüseyin Sağlam'ı yaralı olarak kuyudan çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Sağlam tedavi altına alındı.

 


Çatalca'da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü-2
Çatalca'da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü-2
Çatalca'da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü-2
Çatalca'da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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