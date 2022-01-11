Çatalca Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere ayçiçeği yağı

Çatalca Belediyesi, 178 dönüm araziye ekilen ayçiçeğinden üretilen 10 bin litre yağı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı.

Çatalca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mesut Üner'in talimatıyla geçen yıl belediyenin 178 dönümlük arazisine ekilen ayçiçeği, hasadın ardından yağ tesislerinde işlenerek, 4'er litrelik şişelere konuldu.

"Çatalca topraklarından, Çatalcalıya" sloganıyla başlatılan proje kapsamında 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye toplam 10 bin litre ayçiçeği yağı dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Üner, ihtiyaç sahibi ailelere desteklerinin ileriki dönemde daha da artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce bu yerleri vatandaşlarımız kendileri ekiyordu. İstedik ki kendimize bir pilot bölge seçelim. Bahşayiş'te bir yer seçtik. 178 dönüm yeri ektik bu sene. Oradan çıkan yağımızı hem Çatalca'da hem de o köyümüzde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Buradaki amacımız Çatalca Belediyesi bir para kazansın değil ama belediyenin kasasından da para çıkmasın. Bunu iyi noktaya getirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de Çatalca halkına güzel bir proje kazandırmış olacağız. 2022 yılı içerisinde çiftçiye saman, balya ve tohum desteği de vereceğiz. Çatalca, tarım ve hayvancılık konusunda desteklenmesi gereken bir ilçemiz."

AA / Alparslan Ermiş - Son Dakika Haberleri

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