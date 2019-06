Çatak'ta rafting sezonu başladı

VAN'ın Çatak ilçesindeki Çatak Çayı'nda rafting sezonu Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın da katılımıyla başladı. Çatak'ın artık terörle değil, sportif faaliyetlerle anılmasını istediklerini söyleyen Başkan Şeylan, "Artık terör istemiyoruz. Halkımızın huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin en uzun ikinci parkuruna sahip olan ve her yıl binlerce kişinin rafting yaptığı Çatak Çayı'nda Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'un verdiği startla rafting sezonu açıldı. Raftingcilerin gösterisiyle başlayan sezon açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Rafting etkinliğini geleneksel hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Bu yıl da rafting etkinliklerinin startını verdik. Çatak halkı artık terörle değil, bu tür etkinliklerle anılmak istiyor. Bu memleket terörden çok çekti. Artık terör istemiyoruz. Halkımızın artık huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Bizler de her zaman halkımızın yanındayız. Bölgemiz için her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Bu yıl yağışların fazla olması su sporları için iyi bir avantaj oluşturdu. En rahat ve huzurlu memleket haline geldik. İnsanlar gönül rahatlığıyla buralara gelebilirler. Rafting etkinliklerini artık geleneksel bir hale getirerek milletimizin sporla daha çok buluşmalarını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

- Van