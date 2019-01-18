Çatak'ta 'Gebe Okulu' Açılışı

Van'ın Çatak Devlet Hastanesinde hamilelerin normal doğum sürecini sıkıntısız tamamlayabilmeleri ve gebe kadınlara ilk günden doğuma kadar olan süreçle ilgili bilgilerin verileceği 'Gebe Okulu' hizmete girdi.

Açılış törenine Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Çatak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Temel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mehmet Uca, Sorumlu Ebe Melek Çetiner, doktorlar ve hemşireler katıldı. Kurdeleyi Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve Başhekim Dr. Tarık Temel birlikte kesti. Kaymakam Türkmen, gebe okulunun Çataklılara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Çatak Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Temel, "Okulumuzda gebelere, doğum ve doğum sonrası dönemdeki duygusal durumları ile baş etmeyi öğretmek, kendilerini anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamak, eşlerin arasında güçlü ilişkiler ve verimli bir işbirliği oluşturabilmek, doğum eylemiyle baş etmeyi öğretip olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmek, doğum şekline karar vermek konusunda kişinin kendisini güçlü hissetmesini sağlamak, bebek bakımına yönelik becerileri kazandırmak, gebenin doğum sonrası dönemde rahat bir lohusalık geçirmesini sağlamak, gebenin korku, ağrı, gerginlik döngüsünü kendi başına baş etme mekanizmasıyla yok etmesini, aynı zamanda ağrısız bir doğum yapmasını sağlamak ve anne sütü ile beslenmenin faydaları da anlatılacak" dedi.

Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen ise, açılışını yaptıkları gebe okulu sayesinde halkın görevliler tarafından bilgilendirileceğini belirterek, "Özellikle köylerimizde halk arasında kulaktan dolma bilgiler, bilgi kirliliğine neden olmakta ve anne adayları hamilelik süresince sorunlar yaşamakta. Örneğin doğru beslenmeyi ve sağlıklı olmayı öğrenebiliyorlar. Çok daha önemlisi, doğru bilgiyle donanmış bilinçli anne-babalar, geleceğin bilinçli nesillerini yetiştirmek için açılan gebe okulumuz, ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA