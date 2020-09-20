Çatak'ta 55 kişilik temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için kura çekimi yapıldı
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Çatak'ta 55 kişilik temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için kura çekimi yapıldı

Van'ın Çatak ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 55 kişi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Çatak'ta 55 kişilik temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için kura çekimi yapıldı
20.09.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:18

Van'ın Çatak ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 55 kişi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için Çatak Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Okullarda görevlendirilmek üzere 50 temizlik ile 5 güvenlik elemanı için 471 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 55 kişi belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, ilçedeki okullarda göreve başlayacak kişilere yeni işlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hüdayi Gümüş
Hüdayi Gümüş
AA Editörü
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