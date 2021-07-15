Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Van'ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçede düzenlenen etkinliklere Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan, İlçe Tabur Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, kurum amirleri ile asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilçe mezarlığındaki şehit kabirleri ziyaret edilerek, şehitler için İlçe Müftüsü Abdullah Uzel, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından dualar okundu.

Şehitlik ziyaretinde okunan duaların ardından Merkez Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çatak Belediyespor Rafting Takımı sporcuları, 15 Temmuz şehitleri için Türk bayrakları ile süsledikleri botlarıyla Çatak Çayı'nda gösteri yapıp slogan attılar. Sık sık 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak şehitleri anan raftingcilere ilçe protokolü ve vatandaşlar dere üstündeki köprüden alkışlayarak destek verdiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama programı, hükümet konağı önünde akşam saat 20.00'da başlayıp sabah ezanına kadar devam edecek. - VAN

Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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