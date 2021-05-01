Çatak Belediyesi 1500 yardım kolisi dağıttı

Çatak Belediyesi, tam kapanma tedbirleri kapsamında ailelerin mağdur olmaması için ihtiyaç sahiplerine 1500 yardım kolisi dağıttı.

Çatak Belediyesi, tam kapanma tedbirleri kapsamında ailelerin mağdur olmaması için ihtiyaç sahiplerine 1500 yardım kolisi dağıttı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, salgınla mücadelede her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "Belediye ekiplerimiz ilçe genelinde dağıtımlara devam etmektedir. Dayanışma ile birliktelik ile sorunların üstesinden geleceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş