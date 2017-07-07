Castilla Y Leon'dan Fenerbahçe'ye Ziyaret

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda yer alan İspanya temsilcisi Castilla y Leon, Ülker Stadı'nı ziyaret etti.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 40 kişilik kafileyle ziyarete katılan İspanya'nın bölgesel takımı kafilesi, ilk olarak 1907 tribününü gezdi. Soyunma odaları, basın toplantı odasının ardından saha içini de gezen kafile, stadyumun ardından Fenerbahçe Medya Grubu stüdyoları ve haber merkezi hakkında bilgi aldı.



Son olarak Fenerbahçe Müzesi'ni gezen ve sarı-lacivertli kulübün tarihi hakkında bilgi alan futbolcular, kupalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ziyarette düşüncelerini dile getiren İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Marcelino Mate Martinez, Ülker Stadı'nı etkileyici bulduklarını ve İspanya'dakinden çok daha iyi bir yapıya sahip olduğunu kaydetti.



Fenerbahçe Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar, Martinez'e Fenerbahçe forması hediye etti. Martinez ise Turgut Acar'a plaket verdi.