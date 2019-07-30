CAS Trabzonspor'un 2010-11 sezonunda "şike" başvurusunu reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti. Trabzonspor ise "CAS'ı adaletsiz bir kurum" olarak niteledi.

Kararda "Trabzonspor'un CAS'a yaptığı başvuru için yasal bir zemin bulunmadığı" vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle