MALATYA (İHA) - Çarşıya giren hırsızlar 150 çift ayakkabı çaldı

MALATYA - Malatya'da Tellal Pazarı'na giren hırsızlar 3 işyerinde yaklaşık 150 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Battalgazi ilçesine Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiler göre, Adli Sarayı yanı Avukat sokakta faaliyet gösteren halk arasında Tellal Pazarı olarak bilinen ikinci el eşya satışının yapıldığı pazardaki 3 ayrı işyerine giren hırsızlar, 2 işyerinde yaklaşık 150 çift sıfır ayakkabıyı çalarken, bir işyerinin ise camlarını kırdı. Sabah saatlerinde işyerlerini açan esnaf karşılaştıkları olay sonrası polis ekiplerini arayarak konu hakkında şikayetçi olurken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Pazarda daha önce benzer bir olayın yaşanmadığını belirten bölge esnafı mağdur olduklarını belirterek hırsızların yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.