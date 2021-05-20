Çarşıbaşı Caddesi'nde asfaltlama gece yapılıyor
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Çarşıbaşı Caddesi'nde asfaltlama gece yapılıyor

Çarşıbaşı Caddesi'nde asfaltlama gece yapılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde asfaltlama ve taş duvar yapımı çalışmaları sürüyor.

İzaydaş çöp döküm sahasına da ulaşımın sağlandığı İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde yoğun araç trafiğini aksatmamak için çalışmalarını gece saatlerinde yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4.5 kilometrelik Çarşıbaşı Caddesinde binder asfalt serimi çalışmalarına devam ediliyor. Yol kenarında taş duvar ve derz imalatlarının da yapılmaya devam edildiği Çarşıbaşı Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

ASFALTLAMA GECE YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 km'lik 3 şeritli yol için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Altyapıda yenilemelerin yapıldığı, trafiğin yoğun ve ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu caddede, asfalt serimi çalışmaları trafiği aksatmamak için gece saatlerinde yapılıyor.

4.5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nden, civardaki köylere ulaşımı daha güvenli ve konforlu bir şekilde sağlayacak üstyapı çalışmalarıyla 4.5 kilometrelik yola 45 bin ton asfalt serimi yapılacak. Cadde, 4.5 kilometrelik 10,5 metre genişliğinde, 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak.

Kaynak: Bültenler

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